В выходные в Перми резко похолодает Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

По прогнозу Гидрометцентра РФ, ближайшие выходные, 3 и 4 октября, в Перми ожидаются прохладными. Об этом сообщает VETTA.

По сравнению с пятницей температура воздуха резко упадёт: сначала — до +11° в субботу днём, затем — до +7° в воскресенье днём.

При этом появится высокая вероятность (более 70%) осадков.

Похолодание в выходные станет началом более мощного похолодания, которое ожидается на следующей неделе.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.