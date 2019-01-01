Елена Лодыгина журналист «ОДК-Пермские моторы» подозревают в нарушении антимонопольного законодательства Поделиться Поделиться Твитнуть

Денис Накаряков

Пермское УФАС возбудило антимонопольное дело в отношении АО «ОДК-Пермские моторы» по факту распространения рекламы с признаками нарушения (п. 1 ч. 3 ст. 5 Закона о рекламе).

По данным ведомства, реклама «ОДК-Пермские моторы Просто лучший моторный завод» была размещена на фасаде здания №93 на Комсомольском проспекте.

«Из текста рассматриваемой рекламной информации следует, что предприятие «ОДК-Пермские моторы» является лучшим моторным заводом. Однако использование в рекламе качественного прилагательного в превосходной степени «лучший» должно производиться с указанием конкретного критерия, по которому осуществляется сравнение и который имеет объективное подтверждение. В данном случае указание на такой критерий отсутствует, поэтому мы считаем, что в рекламе компании содержатся признаки нарушения п. 1 ч. 3 ст. 5 Закона о рекламе», — пояснила начальник отдела контроля за рекламой и недобросовестной конкуренцией Пермского УФАС России Мария Герасимова.

В случае подтверждения нарушения рекламодателю грозит штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб. Рассмотрение дела назначено на 22 октября.

В «ОДК-Пермские моторы» данную ситуацию комментировать отказались.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.