В Перми напали на начальника управления по экологии Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми во время контроля за отловом безнадзорных животных 1 октября на начальника управления по экологии и природопользованию администрации Перми Дмитрия Андреева напали неизвестные.

Нападение произошло в Кировском районе Перми, об этом сообщает «Звезда». Нападавшие пытались отбить у ловцов якобы безнадзорную собаку, усыплённую снотворным, в конфликт попытался вмешаться Дмитрий Андреев.

«Эта собака была взята из приюта, значит, должен быть договор, которого предъявить не смогли, уже не в первый раз. В этом договоре указано, что новый владелец обязуется не допускать свободный выгул животных», — пояснил Дмитрий Андреев.

Дмитрий Андреев отделался ушибом. Официально мэрия не комментирует инцидент.

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