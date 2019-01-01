В Перми подготовят регламент работы перевозчиков при безбилетном проезде несовершеннолетних Поделиться Поделиться Твитнуть

В среду, 30 сентября, на площадке ресурсного центра «Пермь семейная» с использованием видео-конференц-связи состоялось экспертное обсуждение по обеспечению безопасности школьников в общественном транспорте. Организатором мероприятия выступил партийный проект «Крепкая семья» в Пермском крае, сообщают в пресс-службе регионального исполкома «Единой России» в Пермском крае.

Председатель общественного совета партийного проекта, депутат ЗС Татьяна Шестакова рассказала в социальных сетях семейную историю с грубым отношением кондуктора и высадкой ребёнка из автобуса, после чего множество пермяков откликнулись на этот пост и рассказали свои случаи подобного характера.

Начальник департамента дорог и транспорта администрации города Перми Анатолий Путин пояснил, что в связи с последними прецедентами перевозчикам была выслана инструкция, согласно которой кондуктор не высаживает несовершеннолетнего из общественного транспорта при безбилетном проезде и сообщает о такой ситуации в департамент для сбора статистической информации. В настоящее время разрабатывается регламент работы перевозчиков при безбилетном проезде несовершеннолетних, в котором будет прописана не только роль кондукторов и контролёров, но также родителей и правоохранительных органов. 5 октября проект документа поступит общественникам.

Региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья» Ирина Ермакова подчеркнула, что в обсуждении вопроса принимает участие уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае, краевой Совет отцов и организация по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства «НАСМНОГО», а также депутаты, городская прокуратура и представители СМИ.

«В результате сегодняшнего разговора мы пришли к тому, что департаментом дорог и транспорта администрации города Перми будет разработан номинативно-правовой акт, закрепляющий правила поведения кондукторов в такой ситуации. После осуществления необходимой процедуры согласования данный документ будет запущен в работу», — рассказала Ирина Ермакова. «Вместе с тем безопасность должна быть обеспечена и в переходный период, и это общая задача. Также будет проведена экспертиза договора с перевозчиком на предмет оценки возможного включения финансовых санкций за подобные случаи», — добавила собеседница.

Помимо этого, в Государственной думе в первом чтении принят законопроект о запрете высаживать детей из транспорта, даже если у них нет денег на проезд, второе чтение планируется в ноябре.

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