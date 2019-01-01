Елена Синица В Прикамье перенесут празднование Дня учителя Поделиться Поделиться Твитнуть

Празднование Дня учителя в Пермском крае отложено на неопределённый срок. Изначально мероприятие должно было состояться в начале октября в Театре-Театре.

Такое решение было принято в связи введённым карантином из-за коронавируса в самом театре. Об этом сообщают в министерстве образования Пермского края.

В ведомстве отмечают, что искать другую площадку для проведения праздника не планируется. Когда состоится мероприятие, пока также не известно.

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