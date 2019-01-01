Михаил Суслов В Прикамье за сутки — 81 новый случай заражения коронавирусом и шесть летальных исходов Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, в Пермском крае за сутки выявлен 81 новый случай заражения коронавирусом. При этом от COVID-19 и сопутствующих болезней умерли шесть человек.

Общее число заражённых приближается к 10 тыс. (на данный момент за весь период с начала пандемии в регионе зафиксировано 9908 подтверждённых случаев), умерших — 464 (282 — от COVID-19, 182 — от сопутствующих болезней).

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