Октябрь в Перми прогнозируется на 1° выше нормы
По прогнозу ГИС-центра ПГНИУ, октябрь в Перми ожидается чуть теплее нормы — на 0,5–1°. При этом количество осадков ожидается в норме. Об этом сообщает «Рифей».
При этом самым тёплым отрезком октября прогнозируется его начало, когда дневная температура может достигать +17°.
Но есть небольшая вероятность выпадения мокрого снега в период 7–8 октября.
Третья декада прогнозируется ниже нормы на 1–2°, и увеличивается вероятность выпадения осадков в виде мокрого снега.
Кроме того, в ГИС-центре отметили, что сентябрь оказался на 1° ниже, чем прогнозировалось, а количество осадков — больше ожидаемого.
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