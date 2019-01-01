Елена Лодыгинажурналист
Краевой Роспотребнадзор пока не планирует вводить дополнительные ограничения
из-за коронавируса
Пассажиров общественного транспорта штрафовать за отсутствие масок тоже пока не будут
«Если мы все вместе будем соблюдать противоэпидемические мероприятия, то ограничений не потребуется», — заявил он в ходе пресс-конференции в четверг, 1 октября, ещё раз акцентировав внимание на том, что в ближайшее время введение дополнительных ограничений не планируется.
Виталий Костарев также пояснил, что 1 октября встретится с замглавы Перми Людмилой Гаджиевой по поводу введения дополнительных противоэпидемических мер в пассажирском общественном транспорте. По его словам, введение штрафов для пассажиров без масок не планируется.
«Сейчас взять и начать штрафовать пассажиров — не самый хороший вариант», — пояснил он.
Напомним, по данным на 30 сентября, в Пермском крае было выявлено 80 новых случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных достигло 9827 человек.
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