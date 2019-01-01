Елена Лодыгина журналист Краевой Роспотребнадзор пока не планирует вводить дополнительные ограничения из-за коронавируса Пассажиров общественного транспорта штрафовать за отсутствие масок тоже пока не будут Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Руководитель управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталий Костарев прокомментировал возможность введения дополнительных ограничений в связи с распространением ОРВИ и коронавируса.

«Если мы все вместе будем соблюдать противоэпидемические мероприятия, то ограничений не потребуется», — заявил он в ходе пресс-конференции в четверг, 1 октября, ещё раз акцентировав внимание на том, что в ближайшее время введение дополнительных ограничений не планируется.

Виталий Костарев также пояснил, что 1 октября встретится с замглавы Перми Людмилой Гаджиевой по поводу введения дополнительных противоэпидемических мер в пассажирском общественном транспорте. По его словам, введение штрафов для пассажиров без масок не планируется.

«Сейчас взять и начать штрафовать пассажиров — не самый хороший вариант», — пояснил он.

Напомним, по данным на 30 сентября, в Пермском крае было выявлено 80 новых случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных достигло 9827 человек.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.