Елена Синица Депутат Заксобрания Пермского края Антон Удальёв заразился COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутат Заксобрания Пермского края, бывший заместитель председателя краевого правительства Антон Удальёв заразился коронавирусом. Это подтвердил источник «Нового компаньона».

По его словам, на днях депутат заметил отсутствие обоняния. Позднее был сделан тест на COVID-19, который оказался положительным. В настоящее время Удальёв находится на самоизоляции.

Напомним, Удальёв вошёл в число членов комитета Заксобрания по развитию инфраструктуры.

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