Елена Синица В конце недели отключат холодную воду в 21 доме Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Со 2 по 4 октября в домах Свердловского района пройдёт отключение холодной воды в связи с проведением планово-ремонтных работ. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой «Новогор-Прикамье».

В пятницу, 2 октября, с 09:30 до 19:00 без холодной воды останутся дома по адресам ул. Рабоче-Крестьянская, 6 и 12 и ул. Серединная, 2 и 3.

На следующий день, 3 октября, с 09:00 до 19:00 холодное водоснабжение отключат в домах на ул. Народовольческой, 37 и ул. Революции, 3, 3/1, 3/4, 3/4б, 3/4в, 3/5, 3/6, 3/7, 32, 3г, 5, 5/1, 5а.

Кроме этого, 4 октября с 09:30 до 19:00 также без холодной воды останутся дома на ул. Механошина, 4 и 8, а также на ул. Революции, 62а.

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