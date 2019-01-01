Елена Лодыгина журналист На новогодние гирлянды в Свердловском районе Перми потратят 5,3 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

Агентство социокультурных проектов объявило открытый конкурс на доставку, монтаж, демонтаж светового потолка в Свердловском районе Перми: от ул. Белинского до ул. Чкалова. Как сказано в конкурсной документации, гирлянда должна быть смонтирована с 4 по 21 декабря 2020 года и демонтирована до 10 марта 2021 года.

Она будет представлять из себя конструкцию из вертикальных опор и светодиодных гирлянд, а также декоративных элементов «Звезда». С целью обеспечения исполнения контракта между поставщиком и заказчиком будет заключён договор залога денежных средств. Начальная максимальная цена контракта составила 5,3 млн руб. Итоги конкурса будут подведены 2 октября.

Напомним, в прошлом году Агентство социокультурных проектов также проводило конкурсы на поставку и установку новогодних гирлянд. Так, например, монтаж светового потолка на эспланаде обошёлся в сумму свыше 8 млн руб., а две гирлянды в Кировском районе и в Мотовилихе стоили 1,5 млн руб.

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