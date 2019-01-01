Дмитрий Енцов журналист Владельцы бывшего здания Сбербанка на ул. Монастырской обещали внешне не реконструировать здание Будет проведена лишь внутренняя реконструкция для обустройства палат на 34 койко-места и трёх операционных Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

ОАО «Самарская инновационная компания» («Синко») озвучило подробности будущего частного медицинского центра, который компания планирует организовать в бывшем здании Сбербанка на ул. Монастырской, 4.

Внутри планируется организовать палаты для 34 койко-мест для кратковременного пребывания пациентов, также планируется оборудовать три операционные.

При этом компания не планирует проводить никакие внешние реконструкторские работы.

«Планируем только внутреннюю реконструкцию, внешне из нового будет только вывеска, возможно, также будет изменено цветовое решение фасадов — у прежних владельцев был акцент на зелёный цвет»», — пояснил представитель компании.

Клиника должна быть оборудована в течение ближайших двух лет. Но для того чтобы это произошло, должна произойти смена зоны земельного участка, на котором расположено здание.

Сейчас участок площадью 9,3 тыс. кв. м находится в зоне центра деловой, общественной и коммерческой активности (Ц-1). Для того,чтобы начать работы по проектированию больницы, компании необходим перевод участка в зону объектов здравоохранения (ЦС-1).

В среду, 30 сентября, члены комиссии по землепользованию и застройке Перми общим решением направили вопрос на публичные слушания.

«Синко» приобрела участок и здание у Сбербанка в 2018 году.

На официальном сайте компании указано, что в структуру юрлица входит сеть из семи частных клиник «Медгард» в шести городах: Перми, Самаре, Тольятти, Набережных Челнах, Оренбурге и Ульяновске.

В самой компании пояснили, что рабочее название будущего центра — «Медгард-Пермь». Там запланировано открытие поликлиники для взрослых и детей, отделение инструментальной диагностики, круглосуточного стационара, отделения хирургии и эндохирургии, отделения анестезиологии и реанимации, отделения восстановительной медицины, аптеки.

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