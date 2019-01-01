Дмитрий Енцов журналист Бывшее отделение «Сбербанка» планируется реконструировать под частную клинику В Перми на Монастырской, 4 инвесторы хотят открыть комплекс «Медгард» Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

В четверг, 3 сентября, члены комиссии по землепользованию и застройке Перми рассмотрели заявление ОАО «Самарская инновационная компания». Инвесторы (они же и владельцы земельного участка) в ближайшие два года планируют открыть частную клинику по адресу: ул. Монастырская, 4.

Сейчас участок площадью 9,3 тыс. кв. м. находится в зоне центра деловой, общественной и коммерческой активности (Ц-1). Для того, чтобы начать работы по проектированию больницы, компании необходим перевод участка в зону объектов здравоохранения (ЦС-1).

Председатель комиссии, и.о. первого заместителя главы администрации Перми Виктор Агеев отметил, что заявитель не предоставил подробного плана о характере клиники и её инфраструктуре, поэтому итоговым решением было отложить рассмотрение заявки до следующего заседания, на которое запланировано приглашение представителей владельцев участка.

«Самарская инновационная компания» («Синко») приобрела участок и здание у «Сбербанка» в 2018 году.

На официальном сайте компании указано, что в структуру юрлица входит сеть из семи частных клиник «Медгард» в шести городах: Самаре, Тольятти, Набережных Челнах, Оренбурге и Ульяновске.

В самой компании пояснили, что рабочее название будущего центра — «Медгард-Пермь». Там запланировано открытие поликлиники для взрослых и детей, отделение инструментальной диагностики, круглосуточного стационара на 50 коек, отделения хирургии и эндохирургии, отделения анестезиологии и реанимации, отделения восстановительной медицины, аптеки.

Для этого бывшее здание «Сбербанка» площадью 9,8 тыс. кв. м. будет реконструировано.

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