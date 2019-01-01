Алиса Окулова
В Пермском крае за сутки выявлено 80 новых случаев COVID-19
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Роспотребнадзор опубликовал новые данные по заболеваемости коронавирусом. За предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 80 новых случаев заражения COVID-19: 66 человек проходят лечение в больницах, 14 — амбулаторно. Обь этом сообщает «Рифей».
Общее число инфицированных достигло 9827 человек. Прирост за сутки составил 0,8%. Из 80 новых инфицированных — 27 мужчин, 48 женщин и пять детей. Большая масса заболевших — это люди в возрасте от 45 до 65 лет. Все заболевшие изолированы и проходят лечение.
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