Алиса Окулова В Пермском крае за сутки выявлено 80 новых случаев COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Роспотребнадзор опубликовал новые данные по заболеваемости коронавирусом. За предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 80 новых случаев заражения COVID-19: 66 человек проходят лечение в больницах, 14 — амбулаторно. Обь этом сообщает «Рифей».

Общее число инфицированных достигло 9827 человек. Прирост за сутки составил 0,8%. Из 80 новых инфицированных — 27 мужчин, 48 женщин и пять детей. Большая масса заболевших — это люди в возрасте от 45 до 65 лет. Все заболевшие изолированы и проходят лечение.

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