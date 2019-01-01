Алиса Окулова В Пермском крае 500 тыс. жителей поставили прививки от гриппа Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае привились от гриппа почти 500 тыс. жителей, в том числе 155 тыс. детей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Пермского края.



Всего в этом году в Прикамье планируется привить от гриппа 60% жителей края — более 1,5 млн человек. При этом пермякам из групп риска предлагают поставить прививки против пневмококковой инфекции за счёт регионального бюджета. Планируется привить не менее 20 тыс. человек.



По словам министра здравоохранения Пермского края Оксаны Мелеховой, вакцинация жителей имеет особое значение этой осенью и связана с распространением коронавирусной инфекции. Глава ведомства отметила, что грипп, как и коронавирус, опасен осложнениями.

Напомним, вакцинация проходит не только в амбулаторных учреждениях. Мобильные пункты вакцинации работают в 22 торговых центрах и в 13 многофункциональных центрах.

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