Елена Синица Медикам, работающим с инфицированными COVID-19 пациентами, продлят выплаты Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Президент РФ Владимир Путин распорядился продлить выплаты медикам и социальным работникам, которые работают с пациентами, инфицированными COVID-19. Об этом сообщают в краевой администрации.

Действующий порядок истекал 30 сентября, но теперь он продлён на весь октябрь. С ноября выплаты тоже будут продлены, но будут осуществляться за фактически отработанное время и продлятся до 1 января 2021 года.

Напомним, выплаты начислялись за выполнение особо важных работ при лечении больных с коронавирусом — 25 тыс., 50 тыс. и 80 тыс. руб. в месяц — в зависимости от категории медработника и его «вовлечённости» в работу с такими пациентами.

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