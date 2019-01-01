Управление краевого капстроя не может найти собственников 67 гаражей на Разгуляе Собственники остальных 112 гаражей обратились за компенсацией Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Управление капитального строительства Пермского края не может найти собственников 67 гаражей в м/р Разгуляй, которым положена компенсация за их снос.

Собственники остальных 112 гаражей найдены, и с ними ведётся работа.

Напомним, в начале сентября УКС приступило к подписанию соглашений с собственниками гаражей, расположенных на территории культурно-рекреационного пространства «Завод Шпагина», о выплате компенсаций. Это гаражи № 1-179, расположенные за пределами планируемого пятна застройки оперного театра.

Собственников приглашают для заключения соглашений по адресу: ул. Попова, 11, каб. 509. При себе необходимо иметь следующие документы: паспорт, ИНН, СНИЛС, банковские реквизиты, документ, подтверждающий право собственности на гараж, согласие на обработку персональных данных.

Ситуация с гаражами стала одним из главных скандалов Перми в 2019 году. Территория, где они расположены, передана муниципалитетом краевому управлению капстроительства под возведение новой сцены театра оперы и балета. Во время передачи земли и позже разыгралась драма: гаражи начал сносить подрядчик, нанятый УКСом, — ООО «МонтажСтрой-Урал». Как утверждают владельцы — незаконно.

Началось это в апреле и закончилось только в сентябре 2019 года после многочисленных обращений собственников к властям, правоохранительным органам и в СМИ. В итоге из 286 гаражей (первые из них стали там появляться ещё в 1960-е годы. — Ред.) сегодня снесено 184.

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