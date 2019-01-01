Управление краевого капстроя не может найти собственников 67 гаражей на Разгуляе
Собственники остальных 112 гаражей обратились за компенсацией
Управление капитального строительства Пермского края не может найти собственников 67 гаражей в м/р Разгуляй, которым положена компенсация за их снос.
Собственники остальных 112 гаражей найдены, и с ними ведётся работа.
Напомним, в начале сентября УКС приступило к подписанию соглашений с собственниками гаражей, расположенных на территории культурно-рекреационного пространства «Завод Шпагина», о выплате компенсаций. Это гаражи № 1-179, расположенные за пределами планируемого пятна застройки оперного театра.
Собственников приглашают для заключения соглашений по адресу: ул. Попова, 11, каб. 509. При себе необходимо иметь следующие документы: паспорт, ИНН, СНИЛС, банковские реквизиты, документ, подтверждающий право собственности на гараж, согласие на обработку персональных данных.
Ситуация с гаражами стала одним из главных скандалов Перми в 2019 году. Территория, где они расположены, передана муниципалитетом краевому управлению капстроительства под возведение новой сцены театра оперы и балета. Во время передачи земли и позже разыгралась драма: гаражи начал сносить подрядчик, нанятый УКСом, — ООО «МонтажСтрой-Урал». Как утверждают владельцы — незаконно.
Началось это в апреле и закончилось только в сентябре 2019 года после многочисленных обращений собственников к властям, правоохранительным органам и в СМИ. В итоге из 286 гаражей (первые из них стали там появляться ещё в 1960-е годы. — Ред.) сегодня снесено 184.
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