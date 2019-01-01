Григорий Серёдкин Краевое УКС начало процедуру заключения соглашений с собственниками гаражей на Разгуляе Поделиться Поделиться Твитнуть

УКС Пермского края начало подписывать компенсационные соглашения с собственниками гаражей, расположенных на территории «Завод Шпагина». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, одним из главных скандалов 2019 года стала ситуация с гаражами в микрорайоне Разгуляй. Точнее, с территорией, переданной муниципалитетом краевому УКС под возведение новой сцены театра оперы и балета.

Во время передачи земли и позже разыгралась драма: гаражи начал сносить подрядчик, нанятый УКСом,— ООО «МонтажСтрой-Урал». Как утверждают владельцы гаражей — незаконно.

Построить оперный театр планируется в 2023 году. Сейчас ведётся проектирование.

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