Григорий Серёдкин
Краевое УКС начало процедуру заключения соглашений с собственниками гаражей на Разгуляе
УКС Пермского края начало подписывать компенсационные соглашения с собственниками гаражей, расположенных на территории «Завод Шпагина». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, одним из главных скандалов 2019 года стала ситуация с гаражами в микрорайоне Разгуляй. Точнее, с территорией, переданной муниципалитетом краевому УКС под возведение новой сцены театра оперы и балета.
Во время передачи земли и позже разыгралась драма: гаражи начал сносить подрядчик, нанятый УКСом,— ООО «МонтажСтрой-Урал». Как утверждают владельцы гаражей — незаконно.
Построить оперный театр планируется в 2023 году. Сейчас ведётся проектирование.
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