Михаил Суслов Количество летальных случаев пациентов с COVID-19 в Прикамье достигло 455 Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки в медужчреждениях Пермского края скончались пять пациентов с диагностированным коронавирусом. Об этом сообщает «Рифей».

Таким образом, за всё время с начала пандемии количество летальных случаев с COVID-19 в регионе достигло 455.

По данным на полдень 29 сентября, в регионе выявлено 76 новых случаев заражения.

Таким образом, общее число инфицированных достигло 9747 человек, из которых 6686 выздоровели.

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