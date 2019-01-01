В Перми впервые отремонтирован участок дороги на ул. Уинской в направлении Восточного обхода
В Мотовилихинском районе Перми в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» впервые за десятилетнюю историю отремонтирован популярный отрезок автодороги на ул. Уинской в районе пресечения с ул. Грибоедовской (около ЖК «Грибоедовский»).
Официальное название участка — автомобильная дорога «Переход от ул. Стахановской до развязки на Восточном обходе». Важность участка в том, что он является одним из главных в Перми в контексте соединения городских улиц с Восточным обходом.
Отремонтированный участок имеет длину 600 м. Подрядчиком выступило ООО «Аракс», которое в рамках работ обустроило дополнительный съезд с ул. Старцева на ул. Пушкарскую, чего раньше на участке не было. А это в часы пик создавало дополнительные заторы.
Теперь водители смогут сворачивать с ул. Старцева (полоса по направлению из города) на ул. Пушкарскую через трамвайные пути, а машины с ул. Пушкарской — выезжать на ул. Старцева по направлению в город.
Для обеспечения безопасности при совершении поворота с ул. Старцева на ул. Пушкарскую было организовано локальное расширение дороги для накопления автомобилей, поворачивающих налево.
Далее на самом перекрёстке будет установлен светофор, только тогда можно будет совершать манёвр, пока же открыт выезд с ул. Пушкарской. Кроме того, теперь автомобилисты смогут выезжать с ул. Пушкарской на ул. Старцева как в направлении города, так и в сторону м/р Ива.
Кроме того, на участках заменён асфальтобетон толщиной 6 см. Площадь работ — 4 тыс. кв. м. Помимо дорожного покрытия, отремонтировано 417 м шумозащитных экранов. Общий бюджет работ — 33,1 млн руб.
«Работы велись с июня. Бригады трудились и в дневное, и в ночное время, чтобы не создавать пробок», – рассказал директор МКУ Юрий Лепёшкин.
Помимо участка в Мотовилихинском районе, в рамках нацпроекта также произведён ремонт тротуара на участке вдоль ул. Чкалова у монумента «МиГ на взлёте». Площадь асфальтобетона составила 1,65 тыс. кв. м.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.