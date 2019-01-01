В Перми впервые отремонтирован участок дороги на ул. Уинской в направлении Восточного обхода Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Мотовилихинском районе Перми в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» впервые за десятилетнюю историю отремонтирован популярный отрезок автодороги на ул. Уинской в районе пресечения с ул. Грибоедовской (около ЖК «Грибоедовский»).

Официальное название участка — автомобильная дорога «Переход от ул. Стахановской до развязки на Восточном обходе». Важность участка в том, что он является одним из главных в Перми в контексте соединения городских улиц с Восточным обходом.

Отремонтированный участок имеет длину 600 м. Подрядчиком выступило ООО «Аракс», которое в рамках работ обустроило дополнительный съезд с ул. Старцева на ул. Пушкарскую, чего раньше на участке не было. А это в часы пик создавало дополнительные заторы.

Теперь водители смогут сворачивать с ул. Старцева (полоса по направлению из города) на ул. Пушкарскую через трамвайные пути, а машины с ул. Пушкарской — выезжать на ул. Старцева по направлению в город.

Для обеспечения безопасности при совершении поворота с ул. Старцева на ул. Пушкарскую было организовано локальное расширение дороги для накопления автомобилей, поворачивающих налево.​

Далее на самом перекрёстке будет установлен светофор, только тогда можно будет совершать манёвр, пока же открыт выезд с ул. Пушкарской.​ Кроме того, теперь автомобилисты смогут выезжать с ул. Пушкарской на ул. Старцева как в направлении города, так и в сторону м/р Ива.

Кроме того, на участках заменён асфальтобетон толщиной 6 см. Площадь работ — 4 тыс. кв. м. Помимо дорожного покрытия, отремонтировано 417 м шумозащитных экранов. Общий бюджет работ — 33,1 млн руб.

«Работы велись с июня. Бригады трудились и в дневное, и в ночное время, чтобы не создавать пробок», – рассказал директор МКУ Юрий Лепёшкин.

​Помимо участка в Мотовилихинском районе, в рамках нацпроекта также произведён ремонт тротуара на участке вдоль ул. Чкалова у​ монумента​ «МиГ на взлёте». Площадь асфальтобетона составила 1,65 тыс. кв. м.

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