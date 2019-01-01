Жители многоквартирного дома в Перми сократили расходы на коммунальные услуги на 10% Поделиться Поделиться Твитнуть

Более 400 жителей многоквартирного дома на ул. Стахановской, 29 в Перми после проведения энергоэффективного ремонта снизили расходы на коммунальные услуги на 10% и получат компенсацию за проведённый ремонт. Это стало возможным благодаря соглашению, подписанному главой региона Дмитрием Махониным с Фондом содействия реформированию ЖКХ РФ, сообщают в пресс-службе краевого минЖКХ.

Работы проводятся в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», утверждённого президентом России Владимиром Путиным.



Общая стоимость работ по капремонту составила порядка 290 тыс. руб. В доме были установлены автоматизированные узлы управления системой отопления. Оборудование позволяет более эффективно использовать коммунальные ресурсы и регулировать параметры отопления и горячего водоснабжения в зависимости от погодных условий.



При этом жители получат компенсацию в размере 80% от стоимости работ (230 тыс. руб.) от Фонда содействия реформированию ЖКХ РФ. Заявка на компенсацию одобрена. По условиям соглашения между правительством Пермского края и Фондом, если собственники дома после ремонта получили экономию коммунальных ресурсов в размере 10%, то они могут получить компенсацию за ремонт в размере 80%.



Подать заявку на компенсацию могут собственники любого дома, где проведён энергоэффективный ремонт. Для этого необходимо обращаться в органы местного самоуправления.



«Одним из обязательных условий получения подобной компенсации от государства является наличие в доме отдельного счёта для формирования средств на капитальный ремонт. Его владельцем может быть как ТСЖ или управляющая компания, так и региональный Фонд капитального ремонта», — рассказывает председатель общественного совета министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края Михаил Борисов.



По словам Андрея Кокорева, министра ЖКХ и благоустройства Пермского края, внедрение энергоэффективных технологий в сфере ЖКХ позволяет более рационально использовать коммунальные ресурсы. «Соглашение с фондом позволяет нам стимулировать граждан на участие в федеральной программе. Собственники домов не только получают экономию, но и могут компенсировать свои затраты на выполнение энергоэффективного ремонта», — пояснил Андрей Кокорев.​ ​ ​



Напомним, это вторая заявка Пермского края, одобренная Фондом содействия реформированию ЖКХ РФ. Первая заявка региона на капитальный ремонт четырёх домов — на ул. Уфимской, 14, ул. Куфонина, 22, ул. Академика Королёва, 6 в Перми и ул. Мира, 17а в Новых Лядах — была одобрена правлением Фонда ЖКХ в июле. Общая стоимость работ по капитальному ремонту жилых зданий составила порядка 1,6 млн руб.

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