Елена Лодыгина журналист Ксения Хайруллина возглавила краевое минимущества Ранее она была заместителем прежнего министра Николая Гончарова Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края в статусе исполняющей обязанности министра возглавила Ксения Хайруллина. Эту информацию «Новому компаньону» подтвердил источник в краевом правительстве.

Она приступила к своим обязанностям с 23 сентября. Напомним, ранее Ксения Хайруллина работала заместителем министра.

Прежний министр — Николай Гончаров — покинул свой пост 22 сентября этого года, объяснив своё решение «переездом в другой город».

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