Мария Сыропятова Оборудование для пермского аквапарка может поставить турецкая компания Polin Поделиться Поделиться Твитнуть

Основным поставщиком оборудования для пермского аквапарка, скорее всего, станет известный производитель оборудования Polin. Об этом «Новому компаньону» рассказал инициатор проекта и директор парка имени Горького Рашид Габдуллин.

При этом, по его словам, 90% подрядчиков на проекте будут иметь российское происхождение. На официальном сайте компании сказано, что основана она в Стамбуле в 1976 году. Общая площадь заводов составляет 35 ты.с кв. м.

Напомним, что в Перми к 2023 году, возможно, успеют построить аквапарк с гостиницей и парком открытого типа. Основным инициатором проекта является директор парка имени Горького Рашид Габдуллин. Общий размер инвестиций в проект составит 5,8 млрд руб., из которых 1,1 млрд руб. —это средства краевого бюджета на строительство инженерной инфраструктуры.

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