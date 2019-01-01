Михаил Суслов Пассажиры старше 60 лет получат 40%-ю скидку на билеты в поездах Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

Пассажиры старше 60 лет смогут оформить проездные документы в купе нефирменных поездов дальнего следования формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») со скидкой 40%. Об этом сообщает пресс-службе компании.

Билеты можно купить до 31 октября включительно на поезда отправлением с 1 октября по 24 декабря 2020 года. Скидка будет применяться к стоимости билета без учёта услуг и платы за постельное бельё.

Оформить проездные документы пассажиры смогут в кассах дальнего следования, на сайте ОАО «РЖД» и в приложении «РЖД Пассажирам».

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