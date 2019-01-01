В Прикамье в рамках нацпроекта уже расселили 116 тыс. кв. м аварийного и ветхого жилья Поделиться Поделиться Твитнуть

С начала реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» по всему краю расселили 116 тыс. кв. м аварийного и ветхого жилфонда. 7,5 тыс. человек уже переехали в благоустроенные квартиры и дома, до конца года переедут ещё более тысячи, сообщает глава Пермского края Дмитрий Махонин в своё аккаунте в «Инстаграме».

Дмитрий Махонин, глава Пермского края:

— Темпы расселения держим высокие, десять муниципалитетов уже перешагнули отметку в 70% от плана. Среди отстающих — Кунгурский район, Чайковский и Краснокамский округа. Главам необходимо активизировать работу в оставшиеся месяцы, целевые показатели должны быть выполнены на 100% в каждой территории.

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