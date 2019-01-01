Михаил Суслов Ленинский районный суд Перми возобновил уголовное дело об избиении студента колледжа полицейским Поделиться Поделиться Твитнуть

Ленинский районный суд Перми удовлетворил ходатайство следственного комитета о возобновлении уголовного дела по факту избиения сотрудником полиции студента колледжа «Оникс» Александра Чеснокова. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на правозащитную организацию «Зона права».

«Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия»), однако затем прекратили. Только после обращения пострадавшего к председателю СК Александру Бастрыкину пермские следователи вышли с ходатайством в суд об отмене постановления о прекращении дела», — добавили в организации.

3 сентября 2018 года во время второй пары Чеснокова вызвали в кабинет директора колледжа, где находился сотрудник ОМВД по Нытвенскому району Сергей Коханов. По словам подростка, оперативник потребовал от него признаться в краже и написать явку с повинной. Он отказался и позвонил своим опекунам, которые также посоветовали ничего не подписывать.

Согласно материалам дела, после этого полицейский вывел Чеснокова из здания колледжа и трижды ударил его. Физическое насилие также было применено в служебном автомобиле. Как отмечает потерпевший, полицейский пытался душить его, удары наносились по голове, лицу, в область живота и паха. После этого они вдвоём вернулись в кабинет, откуда подросток смог ещё раз дозвониться до родителей и пожаловаться на избиение. Они связались с прокурором из Нытвы, и Александра отпустили.

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