Елена Лодыгинажурналист
В Перми на снос здания бывшего детсада потратят почти 2 млн руб.
МКУ «Содержание муниципального имущества» объявило аукцион на снос здания бывшего детского сада на ул. Лебедева, 46а. Начальная максимальная цена контракта составила 1,9 млн руб.
Как сказано в конкурсной документации, двухэтажное шлакоблочное здание общей площадью 907,7 кв. м необходимо снести в срок до 31 декабря 2020 года. Кроме демонтажа здания подрядчик должен очистить территорию от мусора и выровнять участок.
Напомним, детский сад на ул. Лебедева, 46а закрыли в 2015 году, так как здание находится в аварийном состоянии. На его месте планировалось построить крытую ледовую тренировочную арену. По крайней мере в августе 2020 года городской комитет по физической культуре и спорту обратился в Пермскую комиссию по землепользованию и застройке с просьбой изменить зонирование земельного участка, а также прилегающего участка, где находится сквер, для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса.
Однако вопрос окончательно не решён. На данный момент точно решено снести аварийное здание бывшего детсада, а будущее назначение этой территории остаётся открытым.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.