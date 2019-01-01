Елена Лодыгина журналист В Перми на снос здания бывшего детсада потратят почти 2 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

МКУ «Содержание муниципального имущества» объявило аукцион на снос здания бывшего детского сада на ул. Лебедева, 46а. Начальная максимальная цена контракта составила 1,9 млн руб.

Как сказано в конкурсной документации, двухэтажное шлакоблочное здание общей площадью 907,7 кв. м необходимо снести в срок до 31 декабря 2020 года. Кроме демонтажа здания подрядчик должен очистить территорию от мусора и выровнять участок.

Напомним, детский сад на ул. Лебедева, 46а закрыли в 2015 году, так как здание находится в аварийном состоянии. На его месте планировалось построить крытую ледовую тренировочную арену. По крайней мере в августе 2020 года городской комитет по физической культуре и спорту обратился в Пермскую комиссию по землепользованию и застройке с просьбой изменить зонирование земельного участка, а также прилегающего участка, где находится сквер, для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса.

Однако вопрос окончательно не решён. На данный момент точно решено снести аварийное здание бывшего детсада, а будущее назначение этой территории остаётся открытым.

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