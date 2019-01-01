Алиса Окулова В России вступил в силу новый порядок работы медучреждений по профилактике коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

С этой недели пациентов с тяжёлым течением ОРВИ или внебольничной пневмонией будут помещать в специальные боксы до получения результатов теста на наличие COVID-19. Приказ об этом утверждён Министерством здравоохранения и размещён на портале правовой информации.

Суть нововведения в том, что при положительном результате теста пациентов переместят в специализированное медучреждение. При отрицательном результате — распределят в просторные палаты на два-четыре места.

Помимо этого, будет создан дистанционный консультативный центр по вопросам клиники, патогенеза и лечения тяжёлых и осложнённых форм гриппа. Одной из его функций будет взаимодействие с медицинскими центрами для организации медицинской помощи людям, больным гриппом в тяжёлой форме.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.