Елена Лодыгина журналист Прокуратура пытается через суд оштрафовать Пермскую художественную галерею Штраф может достигать 200 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Прокуратура обратилась в Ленинский районный суд с требованием привлечь к административной ответственности Пермскую государственную художественную галерею. Основанием для этого стали нарушения пожарной безопасности — ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Мера наказания по данной статье для юрлиц предусматривает наложение штрафа в размере от 150 тыс. до 200 тыс. руб. В понедельник, 28 сентября, в Ленинском районном суде прошло очередное заседание по административному делу.

Напомним, Пермская художественная галерея размещается в не приспособленном для этого здании — в Спасо-Преображенском соборе. При этом перенос галереи в другое здание обсуждается уже несколько лет. В июле 2020 года Управление капитального строительства Пермского края получило разрешение на строительство галереи на территории завода Шпагина, на ул. Советской, 1.

Краевые власти планировали объявить новый аукцион на строительство галереи в конце августа и построить галерею к 2023 году. Стоимость работ составит свыше 4 млрд руб. Однако конкурс до сих пор не объявлен.

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