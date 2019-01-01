Высшая хоккейная лига официально перенесла четыре матча ХК «Молот-Прикамье» из-за коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ХК «Молот-Прикамье»

Руководство Высшей хоккейной лиги официально приняло решение о переносе четырёх матчей пермского ХК «Молот-Прикамье» в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в команде.

Перенесены матчи против ХК «СКА-Нева», «Динамо Спб», «Рязань», «Химик». Все эти игры пермяки должны были играть на выезде.

О датах и месте их проведения будет сообщено дополнительно.

Напомним, 22 сентября стало известно о девяти случаях заражения коронавирусом игроков «Молота-Прикамье».

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