Елена Лодыгина журналист Контракт на строительство спортзала для «Уральского подворья» заключат на 49,8 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Управление капитального строительства Пермского края подвело итоги аукциона на строительство спортивного зала для КГБОСУВУ «Уральское подворье». Контракт будет заключен с ООО «НК Регионпермстрой» на 49,8 млн руб.

Напомним, по условиям конкурсной документации, строительство спортзала должно завершиться в срок до 22 мая 2021 года. Новый спортзал общей площадью 583,6 кв. м будет построен на ул. Космонавта Беляева, дом 43, корпус 3. Земельный участок, на котором будет вестись строительство, расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории: приаэродромная территория аэропорта Большое Савино.

Ранее с жалобой в Пермское УФАС на конкурс обратилось ООО «Сибагротранс», указав на нарушения в составлении конкурсной документации. На период рассмотрения жалобы определение поставщика было приостановлено, позднее она была признана необоснованной.

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