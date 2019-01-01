Пермское УФАС приостановило конкурс на строительство спортзала для «Уральского подворья» Поделиться Поделиться Твитнуть

ООО «Сибагротранс» обратилось с жалобой в Пермское УФАС и потребовало обязать заказчика (КГБОСУВУ «Уральское подворье») привести конкурсную документацию в соответствие действующему законодательству. Как сказано в жалобе, поступившей в антимонопольную службу 17 сентября, заказчик не прописал в конкурсной документации выполнение работ в самостоятельном порядке, без привлечения других лиц, что нарушает постановление правительства РФ №570 от 15 мая 2017 года.

По требованию УФАС определение поставщика по данному аукциону было приостановлено, рассмотрение жалобы назначено на 22 сентября.

Напомним, строительство спортзала в учреждении «Уральское подворье» должно закончиться до 22 мая 2021 года. Строительство будет вестись на ул. Космонавта Беляева, дом 43, корпус 3.

Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории: приаэродромная территория аэродрома аэропорта Большое Савино.

Начальная максимальная центра контракта составила 54,1 млн руб. За эти деньги подрядчик должен построить одноэтажное здание общей площадью 583,6 кв. м.

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