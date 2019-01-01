«Азот» перевел производство нитрит-нитратных солей на цифровое управление Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» внедрил в цехе нитрит-нитратных солей (ННС) новую автоматизированную систему управления технологический процессом (АСУТП). На реализацию данного проекта завод направил 29 млн руб., сообщает пресс-служба предприятия.

В цехе ННС на всём технологическом оборудовании были смонтированы датчики, которые преобразуют физические параметры в унифицированный сигнал. Этот сигнал по системе отправляется в контроллер, проходя через барьер, который защищает оборудование от возможности образования искры во взрывоопасных зонах производства. В контроллере унифицированный сигнал преобразуется в цифровой, обрабатывается и по резервированной линии связи отправляется на операторскую станцию. Их в отделении ННС пять. Четыре станции расположены на центральном пульте управления, ещё одна — в зале компрессии.

После внедрения цифровой системы управления производством изменился функционал персонала. В частности — аппаратчиков. АСУТП взяла на себя работу по обработке полученной информации с датчиков аппаратов, обеспечила возможность предупреждать оперативный персонал об аварийных режимах работы и возможность удалённо управлять технологическим процессом. Теперь вся картина производственной цепочки — на экране операторских станций. Кроме того, АСУТП хранит в себе данные о состоянии технологического процесса и действиях сотрудников. Поэтому в любое время специалисты смогут поднять архивные записи событий.

Реализация проектов по цифровому управлению производством началась в прошлом году в цехах калиевой селитры и ННС. Полностью на автоматизированное управление цех ННС перешёл в сентябре этого года.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— Автоматизация процессов производства играет важную роль в развитии завода. Сегодня на «Азоте» автоматизировано 90% цехов. Нам есть к чему стремиться. В планах на ближайшее будущее — модернизация АСУТП в цехе пароводоснабжения и технологических коммуникаций. Это поможем нам более точно контролировать состав воды, поступающей из реки Камы, повысит информативность ведения процесса водоподготовки, что приведёт к более стабильным показателям качества воды, направляемой в цеха предприятия.

АСУТП — комплекс технических средств и программного обеспечения, который собирает и объединяет информацию о параметрах технологического процесса и состоянии оборудования, обрабатывает и доставляет её до технологического персонала цеха.

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