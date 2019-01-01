Григорий Серёдкин Депутат пермской гордумы Илья Лисняк вылечился от COVID -19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Депутат пермской городской думы Илья Лисняк вылечился от коронавирусной инфекции. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

«Ковид повержен! Неделя тщетных попыток домашнего лечения, полторы недели больничного интенсива с уколами да капельницами — и вируса в организме моём не осталось», — поделился депутат в соцсети.

Напомним, сейчас коронавирусной инфекцией в гордуме Перми болеют вице-спикер думы Алексей Грибанов, депутаты Наталья Рослякова и Сергей Захаров. Ранее от болезни оправились депутаты Александр Филиппов и Владимир Плотников. Также болеет и замглавы города Виктор Агеев.

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