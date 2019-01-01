Мария Сыропятова Проект реконструкции трамвайных путей на Петропавловской обойдётся бюджету Перми в 14,8 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми подвели итоги аукциона на проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту трамвайных путей на ул. Петропавловской от станции Пермь II до ул. Крисанова. Заказчиком выступило МКУ «Пермблагоустройство».

Согласно протоколу, победителем аукциона признано ООО «Научный проектно-технологический институт «Ортэкс».

Это единственная компания, заявившаяся на торги. Аукцион был разыгран по начальной цене в 14,8 млн руб.

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