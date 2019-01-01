Елена Лодыгинажурналист
Цены на новостройки в Перми за месяц выросли на 2%
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ЦИАН подготовил аналитику по динамике цен на новостройки в
крупных городах России за сентябрь 2020 года. В Перми цены за месяц выросли на 2% — до 66,1 тыс. руб. По сравнению с прошлым годом снижение составило 1%.
Самый высокий рост цен зафиксирован в Воронеже — на 8% (90,9
тыс. руб.). В Самаре, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Красноярске новостройки,
напротив, подешевели от 1% до 3%.
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