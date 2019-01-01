Елена Лодыгина журналист Цены на новостройки в Перми за месяц выросли на 2% Поделиться Поделиться Твитнуть

ЦИАН подготовил аналитику по динамике цен на новостройки в крупных городах России за сентябрь 2020 года. В Перми цены за месяц выросли на 2% — до 66,1 тыс. руб. По сравнению с прошлым годом снижение составило 1%.

Самый высокий рост цен зафиксирован в Воронеже — на 8% (90,9 тыс. руб.). В Самаре, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Красноярске новостройки, напротив, подешевели от 1% до 3%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.