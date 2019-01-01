Елена Лодыгина журналист В Пермском крае выявлен ещё 71 случай заражения COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Краевое управление Роспотребнадзора опубликовало новые данные по количеству заразившихся коронавирусом за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлен ещё 71 новый случай заражения COVID-19. Среди новых заболевших 56 человек проходят лечение в больницах, 15 лечатся амбулаторно.

Общее число инфицированных в регионе достигло 9594 человек. Ежесуточный прирост больных составил 0,7%, коэффициент распространения болезни — 1,03.

Большая часть инфицированных — это люди в возрасте 45–65 лет. Старше 65 лет — 21 человек. Все заболевшие изолированы и находятся на лечении. Круг контактировавших лиц находится под наблюдением специалистов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.