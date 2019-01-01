В Пермском крае COVID-19 выявлен в последней свободной от вируса территории Поделиться Поделиться Твитнуть

По информации управления Роспотребнадзора, в Пермском крае выявлен первый случай заражения в Косинском муниципальном округе. Эта территория была единственной, остававшейся свободной от инфекции в регионе.

Отметим, что в Прикамье с начала пандемии зафиксировано 9448 случаев COVID-19. Большинство из них — в Перми — 5777. Далее следуют Березники — 586, Пермский район — 458, Октябрьский городской округ — 320, Добрянка — 170.

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