Григорий Серёдкин В пермском ФК «Звезда» появились заражённые COVID-19 Но пока отменён только ближайший матч команды Поделиться Поделиться Твитнуть

В пермском ФК «Звезда» выявлены несколько заражённых COVID-19. В связи с этим, «Звезда» не сыграет ближайший матч с ФК «Челябинск», который был запланирован на 27 сентября, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Решение о судьбе несостоявшейся встречи примет КДК РФС. Отметим, информация о разрешении или запрете проведения матчей с «Оренбургом» (30 сентября) в Кубке России и с «КАМАЗом» (3 октября) в ПФЛ появится на следующей неделе.

Ранее на карантин из-за коронавируса отправились пермский ФК «Амкар», гандбольный клуб «Пермские медведи» и ХК «Молот-Прикамье». Розыгрыш Кубка России по баскетболу-2020/2021 из-за инфицированных вирусом игроков пропустит молодёжный состав БК «Парма».

Напомним, в прошлый раз коронавирус в ФК «Звезда» был выявлен в июне. Тесты выявили наличие инфекции у защитника Александра Мосунова, полузащитника Рустама Вазитдинова и одного сотрудника клуба.

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