В Перми 13 банков начали обменивать монеты на банкноты Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

Банки Перми начали принимать монеты, которыми не пользуются граждане, для обмена на банкноты. Акция продлится до октября, сообщает пресс-служба Отделения Пермь Уральского ГУ Банка России.

Специалисты отмечают, что на руках у населения скопилась огромная сумма «неиспользуемых монет». По данным на 1 января 2020 года, она составляет 106,9 млрд руб. (67,8 млрд монет). Только за 2019 год количество таких монет на руках увеличилось на 1 млрд шт. Если в 2017 году на одного жителя России приходилось в среднем 447 монет, то в 2019 году — уже 462 монеты.

В Пермском крае в акции по приёму монет участвуют 13 банков: АО КБ «Урал ФД», АО АКИБ «Почтобанк», «Газпромбанк» (АО), АКБ «Фора-банк» (АО), АО «Альфа-банк», Банк ВТБ (ПАО), АО «Кредит Европа Банк (Россия)», «Нейва» ООО, ПАО Банк «ФК Открытие», КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), АКБ «Трансстройбанк» АО, ПАО Транскапиталбанк, ПАО «Банк Уралсиб».

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