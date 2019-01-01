За сутки в Прикамье скончались пять пациентов с COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным минздрава Пермского края, за минувшие сутки в медучреждениях региона скончались пять пациентов, у которых диагностирован коронавирус. При этом трое скончались непосредственно от вируса, двое — от сопутствующих заболеваний.

Таким образом за всё время с начала пандемии в регионе скончались 436 пациентов с диагностированным COVID-19.

За последние сутки вирус выявлен у 74 жителей: 48 человек проходят лечение в больницах, 26 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

С начала пандемии в регионе вирус подтвердился у 9448 чел., из них 6508 — выздоровели.







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