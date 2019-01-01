Дмитрий Енцов журналист Молодёжная команда «Парма» снята с Кубка России из-за трёх случаев COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Молодёжная команда «Парма» не будет участвовать в Кубке России нынешнего сезона. Причина — положительные тесты на коронавирус у троих игроков пермской команды.

В связи с этим молодёжной «Парме» уже засчитано техническое поражение в матче с БК «Барнаул», который должен был состояться 25 сентября в Магнитогорске.

Кроме того, из-за коронавируса с Кубка сняты ещё две команды — тульский «Арсенал» и ставропольское «Динамо».

В пресс-службе «Пармы» отметили, что все игроки и тренеры основного состава «Пармы» сдали отрицательные тесты на коронавирус, поэтому проведению матча с московским ЦСКА в рамках Единой лиги ВТБ 26 сентября пока ничто не мешает.

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