У главного дирижёра Пермского театра оперы и балета подтвердился коронавирус Поделиться Поделиться Твитнуть

Артём Абашев

Константин Долгановский

Главный дирижёр Пермского театра оперы и балета Артём Абашев болеет коронавирусом. Эту информацию подтвердили в пресс-службе театра:

« Результат [теста] оказался положительным. С 21 сентября маэстро находится дома на больничном под наблюдением врачей. Сейчас он чувствует себя хорошо, никаких осложнений у него не наблюдается».

Напомним, коронавирус также диагностирован у гендиректора театра Андрея Борисова. В пресс-службе пояснили, что он госпитализирован, но «быстро идёт на поправку».

Кроме того, вирус подтверждён ещё у нескольких сотрудников театра, поэтому фактически театр сейчас закрыт на карантин.

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