Мария Сыропятова Прокурор Пермского края покидает должность Вместе с ним уходит и бывший начальник ГУ МВД Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Указом Президента Владимира Путина Андрей Юмшанов был освобождён от должности прокурора Пермского края. Об этом пишет «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на текст Указа Президента России №579.



Этим же указом был освобождён от должности начальник управления организации общественного порядка МВД Юрий Валяев (в прошлом —начальник ГУ МВД по Пермскому краю).

Напомним, что Андрей Юмшанов был назначен на должность руководителя краевой прокуратуры в 2018 году. С 2000 по 2009 годы он работал в органах прокуратуры Кировской области. В 2009-2012 годах был помощником заместителя генпрокурора России по особым поручениям. С 2012 по 2016 занимал должность зампрокурора Кировской области. С 2016 года до назначения на пост прокурора Пермского края работал начальником управления Генеральной прокуратуры в Приволжском федеральном округе.

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