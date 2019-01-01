Мария Сыропятова Объём выручки санаториев в Пермском крае сократился наполовину Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото взято из группы "Вконтакте" "АМАКС Курорт "Усть-Качка", Пермский край"

Объём услуг санаториев в Пермском крае за первые восемь месяцев 2020 года составил 960,3 млн руб., что на 55,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Пермьстат.

При этом объём услуг, предоставляемых гостиницами, с января по август составил 416,5 млн руб., что на 43.3% меньше, чем за тот же период прошлого года. Турагентства и туроператоры предоставили в Пермском крае услуг за первые восемь месяцев на общую сумму в 1 млрд 774 млн руб., что на 55,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Летний сезон 2020 года представители туротрасли считают одним из самых неудачных за последние десятилетия. Потери в выручке, по оценке участников рынка, составили от 45% до 100% от уровня прошлого года. Уже сейчас в отрасли говорят о фактическом уходе с рынка в Пермском крае не менее 20% компаний.

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