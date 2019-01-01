Евгения Пастухова журналист Депутаты Александровска не стали рассматривать вопрос о выборе главы Поделиться Поделиться Твитнуть

В четверг, 24 сентября, состоялось пленарное заседание думы Александровского МО. Предполагалось, что на нём будут рассмотрены итоги конкурсного отбора главы территории.

Накануне, 22 сентября, конкурсная комиссия выбрала двух фаворитов — экс-руководителя Александровска, директора МУП «Теплоэнергетика» Владимира Хомякова и депутата думы муниципального округа Ольгу Лаврову. Однако, рассказывает источник «Нового компаньона», спикер думы Марина Зимина не стала включать вопрос в повестку, хотя краевые власти настоятельно рекомендовали принять наконец решение. Якобы, говорит собеседник, часть депутатов не устроило, что конкурсный отбор не прошёл бывший глава района и экс-министр ЖКХ Александр Шицын. Получить комментарий Марины Зиминой не удалось, она не ответила на звонки.

Напомним, конкурс проходит уже в четвёртый раз. В финал первого конкурса вышли действующая глава территории Светлана Богатырёва и директор МУП «Теплоэнергетика» Владимир Хомяков, второго — она же и экс-глава Яйвинского поселения Владимир Белобаржевский. Третий конкурс проходил в июне, и во второй тур вышли Александр Шицын и директор Александровской спортивной школы Илья Караксин. Тогда Шицыну не удалось набрать необходимого числа голосов депутатов, конкурс признали несостоявшимся. В этом конкурсе он не прошёл документальный отбор.

Теперь вопрос с избранием главы территории переносится на октябрь.

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