Михаил Суслов Четыре новых депутата Заксобрания выбрали себе профильные комитеты Поделиться Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Депутаты Законодательного собрания Пермского края приняли изменение в постановление «Об образовании комитетов Законодательного собрания Пермского края». Документом были распределены четыре новых депутата по комитетам.

Так, победивший на довыборах по второму округу секретарь реготделения «Единой России» Вячеслав Григорьев введён в состав комитета по госполитике и местному самоуправлению. Бывший вице-премьер правительства Пермского края и новый депутат по округу №17 Антон Удальёв будет работать в комитете по развитию инфраструктуры.

Победитель довыборов по округу №13 Павел Кузьмин вошёл в комитет по соцполитике. Там же свою работу начнёт первый секретарь Чердынского райкома КПРФ Елена Захарова. Напомним, что ей был передан краевой мандадат экс-депутата от коммунистов Ильи Кузьмина.

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