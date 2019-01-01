Алиса Окулова Минтруда предлагает отказаться от расчёта прожиточного минимума Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

Министерство труда и социальной защиты РФ предложило пересмотреть подход к установлению прожиточного минимума и МРОТ. Об этом сообщает федеральный «Коммерсант».

В частотности, минтруда предлагает отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть среднедушевого дохода по стране с показателем 42.2%.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум предлагается определить как 109% от этого показателя, для несовершеннолетних — 97%, для пенсионеров — 86%. МРОТ, который не может быть меньше прожиточного минимума для трудоспособного населения, составит 42% медианной зарплаты в стране.

Повышать прожиточный минимум в регионах будут поэтапно в течение четырёх лет. Переход от нынешней системы расчета к общемировому стандарту обойдется в 128,5 млрд руб. дополнительных расходов в 2021 году.

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