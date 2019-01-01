В Прикамье — рекорд по суточному выявлению COVID-19 за две недели Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным управления Роспотребнадзора, на полдень 24 сентября на территории Пермского края выявлено 75 новых случаев заболевания коронавирусом. Этот показатель — самый высокий за последние две недели. При этом за это время наблюдается положительная ежесуточная динамика.

Из новых инфицированных 54 человека проходят лечение в больницах, 21 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей.



Кроме того, за сутки зафиксировано шесть летальных случаев, связанных с коронавирусом: три пациента умерли непосредственно от вируса, три — от сопутствующих болезней.

Таким образом, за всё время с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 9374 человека, 6463 из них выздоровели, 431 — скончались.

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