Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Вслед за Театром-Театром закрывается театр оперы и балета В коллективе театра выявлено несколько человек с COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По информации «Нового компаньона», принято решение закрыть на карантин с 24 сентября Пермский театр оперы и балета. Ориентировочный срок карантина — 14 дней.

Причина — положительные тесты на коронавирус у нескольких артистов хора (в пресс-службе театра сообщают о двух подтверждённых случаях). Напомним: ранее на больничный по Covid-19 ушёл директор театра Андрей Борисов. Главный дирижёр Артём Абашев ждёт результатов теста, которые должны быть сегодня.

«В этот период сотрудники администрации будут работать удалённо, артисты займутся самоподготовкой и занятиями на дому. За время карантина мы проведем обработку всех помещений театра средствами дезинфекции, чтобы труппа и другие работники могли вернуться к работе в безопасных условиях», — пояснили в театре.

Отметим, что с 24 сентября также на карантин ушёл Театр-Театр из-за выявленных случаев коронавируса среди сотрудников.

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